عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث حي عبر كورة ستار
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:00 صالفجر الرياضي
عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث حي عبر كورة ستار
أعلن الأهلي انضمام مهاجمه المغربي وليد أزارو إلى بعثة الفريق في الإمارات، استعدادًا لمواجهة الوصل، الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد.
عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث حي عبر كورة ستار
وجاء انضمام أزارو إلى بعثة الأهلي قادمًا من تونس عقب خوض مباراة ودية مع منتخب المغرب أمام نسور قرطاج.
عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث حي عبر كورة ستار
ولم يوضح الأهلي حتى الآن أي أسباب لتأخر اللاعب عن الانضمام إلى البعثة، حيث أنه لم يشارك في مران الفريق، الأربعاء.
عاجل الان HD مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث حي عبر كورة ستار
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