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ويعاني الأهلي دفاعيًا بشكل واضح فخلال المباريات العشر الأخيرة لم يحافظ على نظافة شباكه سوى 3 مرات أمام حوريا ووفاق سطيف، بينما استقبل 15 هدفًا في المباريات السبع الأخرى.

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وسجل الأهلي 22 هدفًا في آخر 10 لقاءات، ولكن اللافت أن وليد سليمان صانع الألعاب سجل بمفرده 6 أهداف.

HD رابط يلا شوت مشاهدة مبارة الاهلي والوصل الاماراتي بث مباشر HD



