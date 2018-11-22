أخبار عروض المتاجر الإلكترونية قبل البلاك فرايدي 2018

لتستمتع بالتسوق خلال البلاك فرايداي بأفضل سعر متاح، إليك أقوى عروض وكوبونات خصم مواقع التسوق والمتاجر الإلكترونية من أطلب كوبون Otlobcoupon.com، وموقع الكوبونات Elcouponat.com مع مجموعة من النصائح التي نقدمها لتتمكن من الإستفادة من عروض البلاك فرايداي بأفضل شكل ممكن.

سنقوم بجولة داخل أشهر مواقع التسوق العربية والعالمية والتي توفر الشحن للدول العربية، او بإستخدام خدمة شوب اند شيب المقدمة من أرامكس، والتي تغطي خدمات الشحن لـ 19 دولة حول العالم.

بداية إستعد للتسوق لتتجنب العروض الوهمية و هوس الشراء:

بعد أيام قليلة يبدأ موسم البلاك فرايدي 23 نوفمبر 2018، يليه Small Business Saturday، ثم Cyber monday ، والأكثر تأثيرا في الوطن العربي هي الجمعة البيضاء او ما تعرف به عالميا " Black Friday ".

جميع تلك المناسبات تتركز في الإسبوع الأخير من شهر نوفمبر، لتحفيز أكبر عدد من المتسوقين لصرف أموالهم خلال فترة محدودة، استغلالا لموسم الأعياد وبداية العام الميلادي الجديد، ولذلك نقدم لك مجموعة من النصائح حتى لا تقع في هوس الشراء غير المبرر، أو الإنخداع بعروض وهمية، وهي:

مهرجان الجمعة البيضاء او البلاك فرايدي، يبدأ بشكل دوري كل آخر جمعة من شهر نوفمبر، مما يساعدك على تجهيز قائمة بمشترياتك خلال العام.

إذا لم تكن قد استعديت بمشتريات محددة للبلاك فرايداي، فلا تقلق لديك فرصة عدة أيام، و يمكنك إستغلال عروض الجمعة البيضاء، لشراء ملابس الشتاء، فالكثير من المتاجر تقدم عروض مذهلة في مجال الأزياء.

تجهيز قائمة بمشتريات محددة، يساعدك في :

تجنب شراء منتجات غير مهمة بالنسبة لك

وضع مشترياتك في سلة التسوق لكل متجر، قبل بدء الجمعة البيضاء بعدة ساعات، لتتمكن من الإستفادة من عروض الفلاش سيل " لاتنسى تحديث صفحة مشترياتك لتظهر لك الأسعار الجديدة، بعد بدء البلاك فرايداي بثانية واحدة".

إختر المتجر الذي ستشتري منه ، بإمكانك الإختيار بين العشرات من المتاجر التي تقدم نفس منتجك وجميعها موثوقة من خلال موقع أطلب كوبون Otlobcoupon.com.

التأكد من توفر الشحن الدولي للسلع التي تشحن من خارج محل إقامتك، أو تجهز بالإشتراك في خدمة شوب اند شيب، واستخدم كود خصم شوب اند شيب من أطلب كوبون لتحصل على خصم للتسجيل في الخدمة التي يبلغ سعرها 45 دولار .

تأكد من طرق الدفع المتاحة على المتجر الإلكتروني، فمعظم المتاجر لا تدعم الشحن عند الإستلام خاصة في حال الشحن الدولي.

انتهز الساعات الأولى من خصومات الفلاش سيل، حيث يمكنك شراء سلعة بسعر أقل حتى 70- 80% من سعر المنتج الأصلي. استخدم كوبونات و أكواد الخصم التي نقدمها على موقع أطلب كوبون، لتتمكن من الحصول على أفضل توفير ممكن على مشترياتك. السعر النهائي للمنتج يشمل ثمن المنتج و تكلفة الشحن فقط، إذا كنت تتسوق من متجر خارج محل إقامتك سيتم إضافة المصاريف الجمركية و التي تدفع عند الإستلام، وذلك يطبق في معظم الدول حسب سياساتها الجمركية.

وبإمكانك معرفة قيمتها من خلال شركة الشحن التي ستشحن المنتج إليك.

نتمنى لكم تسوقا ممتعا، و الإستفادة من عروض البلاك فرايداي والتي نستعرضها الآن حسب أشهر المتاجر التي تحظى بثقة واهتمام ملايين المتسوقين في الوطن العربي.

متاجر التسوق وعروض الجمعة البيضاء 2018:

اولا: الإلكترونيات و مستلزمات المنزل و الأجهزة الكهربائية:

الجمعة البيضاء هي الموسم الذي ينتظره كثير من العملاء لشراء السلع المعمرة والإلكترونيات، وخاصة اجهزة اللاب توب و الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية و الكاميرات الإحترافية.

الغسالات و الثلاجات وأجهزة التكييف، ومستلزمات المطبخ وأدوات الطعام وقطع الأثاث، أيضا فرصة رائعة لشرائها و استغلال عروض البلاك فرايداي.

موقع جوميا: وهو أشهر مواقع التجزئة في مصر و افريقيا ، يقبل الدفع اون لاين او عند الإستلام.

بدء الإحتفال بعروض الجمعة البيضاء عن طريق توفير كوبونات خصم متجددة على مجموعة واسعة من المنتجات ، استخدم قسيمة شراء جوميا مصر لتحصل على أفضل خصم خلال البلاك فرايداي.

موقع سوق دوت كوم: إحدى شركات أمازون العالمية، يغطي السوق المصري و دول الخليج العربي، ما يميزه انك يمكنك شراء منتجات من بائعين دوليين، بدون إضافة سعر الجمارك، يتم ذلك فقط من خلال متجر أمازون العالمي، المتوفر على سوق الإمارات و السعودية فقط.

يقدم سوق دوت كوم مجموعة من الكوبونات و العروض بمناسبة الجمعة البيضاء،بداية من يوم 11 نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2018 استخدم كوبون سوق كوم .

مواقع أخرى لها مشابهة ولكنها تخدم السعودية والامارات فقط : موقع وادي دوت كوم، وموقع نون دوت كوم.

ثانيا: الأزياء والملابس:

الملابس والأزياء أكثر المنتجات مبيعا خلال البلاك فرايدي، فلديك فرصة لشراء ماركات عالمية أصلية Original Brands، بأسعار أقل فعلا من أي وقت أخر.

أو شراء الملابس المصنعة في دول شرق أسيا حيث الجودة المقبولة و الأسعار الزهيدة، بجانب الحقائب و الأحذية و الإكسسوارات .

من أكثر المتاجر شهرة في مجال الأزياء:

موقع نمشي: يوفر شحن لجميع دول الخليج العربي و مصر، تتنوع ماركاته ما بين الماركات العالمية مثل: أديداس و لاكوست و جينجر وغيرها و بين الماركات المحلية.

تتميز المنتجات على نمشي بأنها عالية الجودة وأسعارها ما بين المتوسطة والمرتفعة.

بدأ موقع نمشي الإحتفال بالجمعة البيضاء، يقدم عروض يومية، عبارة عن كوبونات خصم ، تطبق على منتجات معينة تصل حتى 50% و 60%، إستخدم كود خصم نمشي لتحصل على أفضل خصم.

موقع مودانيسا: متجر الأزياء التركي الشهير لملابس المحجبات، يقدم تشكيله واسعة للمحجبات و اللاتي يبحثن عن ملابس محتشمة أنيقة.

بدء مودانيسا عروض الجمعة البيضاء بخصم يصل إلى 25 % + 10% خصم إضافي ، و يقدم كوبون شحن مودنيسا مجانا، إستعدادا لتخفيضات الجمعة البيضاء الأعلى خصم.

يقدم أيضا ملابس المنزل و الملابس الرياضية للمحجبات، وملابس السهرة والزفاف للمحجبات، والحقائب والأحذية، يتوفر على أطلب كوبون: أكواد خصم مودانيسا، إختر منها ما يناسبك.

المتجر مخصص لأزياء للسيدات فقط، ويقبل الدفع إلكترونيا بالبطاقات البنكية و الباي بال.

موقع شي إن: للموديلات والأزياء العصرية، يوفر شحن لجميع دول العالم، ما يميزه هو توفير ركن خاص للمقاسات الكبيره Plus size.

قبل أيام من البلاك فرايداي يقدم شي أن عرض رائع: اشترى قطعة و الأخرى بخصم 99 بالمائة، استعداد لخصومات أعلى خلال البلاك فرايداي.

الشحن الدولي متاح لجميع الدول، ويقبل الدفع الإلكتروني فقط.

موقع روموي Romwe : لمحبي الأزياء العصرية بأسعار منخفضة جدا قد تصل لأقل من 10 دولار، لأنه يقدم إنتاج مصانع شرق آسيا و بجودة مقبولة.

تصل خصومات روموي الى 85%، وعروض أخرى كثيرة ونقاط شراء تمكنك من استبدالها عند الشراء مرة أخرى من روموي.

ثالثا: مستلزمات الأطفال:

في جميع المتاجر السابقة ( متاجر التجزئه ومتاجر الأزياء ) تقدم ركن خاص لمستلزمات الأطفال و العابهم، ولكن إذا كنت تبحث عن متجر متخصص بمستلزمات الأطفال، من عمر المواليد حتى 12 عاما، إليك أشهر موقعين لتسوق مستلزمات الأطفال.

موقع ممزورلد mumzworld:

بمناسبة البلاك فرايدي يقدم خصومات حتى 90 بالمائة ، ومن أهم العروض التي بدأت قبل أيام من البلاك فرايدي :

خصم 10% على علب حليب الرضع Nan 3 خصم 50% على ألعاب الركوب ( السيارات و الدراجات) عند الشراء بمبلغ 500 درهم إماراتي حتى يوم 26 نوفمبر تدخل سحب على مخزون لمدة عام من حفاظات الأطفال ماركة هجيز.

ممزورلد متاح في السعودية والإمارات، ويوفر شحن دولى لجميع دول العالم، إذا كنت تتسوق من خارج السعودية والإمارات، ستضاف قيمة الجمارك حسب نظام محل إقامتك.

موقع ماماز اند باباز mamasandpapas:

تتراوح تخفيضات ماماز اند باباز ما بين 25 - 50 % ، من أقوى عروض ماماز اند باباز:

خصم 55% على عربات الأطفال. عروض السايبر الكبرى : شراء قطعة و الأخرى مجانا العرض متاح حتى يوم البلاك فرايدي 23 نوفمبر.

متجر ماماز اند باباز متاح لدول الخليج العربي فقط.

رابعا: الكتب ومواقع الأعمال الفنية و مواقع الهدايا :

ومن أشهرها :

موقع جملون للكتب Jamalon: يقدم خصم يصل الى 60 % على الكتب العلمية و الروايات و الكتب الثقافية و غيرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

موقع فيرنز اند بيتلز Ferns n Petals : للزهور و الهدايا يقدم ركن خاص للتخفيضات حتى 40% ، يقدم فيرنز اند بيتلز منتجاته داخل الهند والامارات فقط.

خامسا: المواقع العالمية الأكثر شعبية:

مثل أمازون و ايباي و على أكسبريس و علي بابا، جميعها في إنتظار يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، لتبدأ تخفيضات مذهلة و كبيرة على جميع المنتجات.

نتمنى لك تسوقا ممتعا خلال موسم البلاك فرايدي و نذكرك ان جميع المتاجر السابقة وغيرها ( أكثر من 250 متجر) تتوفر كوبوناتها على مواقعنا : اطلب كوبون Otlobcoupon.com ، الكوبونات Elcouponat.com ، كوبون يلا Couponyalla.