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يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yallashoot

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:54 ص
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yallashoot
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الفجر الرياضي
 
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yalla shoot
يعاني الأهلي من تراجع خطير في نتائجه وأدائه خلال المرحلة الماضية وهو الأمر الذي يعلمه القاصي والداني، وبالتالي خروج الفريق من البطولة العربية قد يعجل بقرار رحيل كارتيرون، خاصة أنه لم يقنع الجماهير الأهلاوية بالأداء الفني المطلوب.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yalla shoot
وفي آخر 10 مباريات للأهلي مع كارتيرون، فاز الفريق في 5 مواجهات على حساب حوريا الغيني ووفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والترسانة في كأس مصر والنجمة اللبناني بالبطولة العربية.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yalla shoot
وتعادل الأهلي مرتين مع الوصل الإماراتي وحوريا الغيني، فيما خسر 3 مباريات أمام الترجي ووفاق سطيف بدوري الأبطال، وفي مواجهة الاتحاد بالدوري.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yalla shoot

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