يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yallashoot

يعاني الأهلي من تراجع خطير في نتائجه وأدائه خلال المرحلة الماضية وهو الأمر الذي يعلمه القاصي والداني، وبالتالي خروج الفريق من البطولة العربية قد يعجل بقرار رحيل كارتيرون، خاصة أنه لم يقنع الجماهير الأهلاوية بالأداء الفني المطلوب.

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وفي آخر 10 مباريات للأهلي مع كارتيرون، فاز الفريق في 5 مواجهات على حساب حوريا الغيني ووفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والترسانة في كأس مصر والنجمة اللبناني بالبطولة العربية.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر yalla shoot

وتعادل الأهلي مرتين مع الوصل الإماراتي وحوريا الغيني، فيما خسر 3 مباريات أمام الترجي ووفاق سطيف بدوري الأبطال، وفي مواجهة الاتحاد بالدوري.