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بدأت تسريبات التغيير خلال الأيام الماضية قبل لقاء الوصل، حيث أن هناك أنباء تتناثر حول الاتفاق مع علي ماهر المدير الفني السابق لفريق سموحة على تولي المهمة مؤقتًا، لحين الاتفاق مع مدرب أجنبي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 22-11-2018 (كاس زايد) شاهد الاهلي الآن



وظهرت أنباء أخرى بأن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب سيتولى القيادة مؤقتًا، وكلها أنباء لم يؤكدها أو ينفيها مسؤولو القلعة الحمراء.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 22-11-2018 (كاس زايد) شاهد الاهلي الآن



تعرض كارتيرون لانتقادات عنيفة في الأيام الماضية بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا، ووصل الأمر إلى تأكيدات بعض نجوم الفريق السابقين للأحمر بأن المدرب الفرنسي لا يصلح لقيادة الأهلي وهو ما يراه عصام عبد المنعم حارس مرمى الأحمر الأسبق ورئيس اتحاد الكرة الأسبق.



كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر 22-11-2018 (كاس زايد) شاهد الاهلي الآن