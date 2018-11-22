بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اليوم الخميس في كاس زايد للاندية
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:48 صالفجر الرياضي
بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اليوم الخميس في كاس زايد للاندية
لن يتحمل جمهور الأهلي صدمة جديدة بالنسبة للفريق الأحمر بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي بالدور النهائي، وهو ما يدركه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني في المواجهة المصيرية أمام الوصل الإماراتي، مساء الخميس، في إياب دور الـ16 بكأس زايد.
بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اليوم الخميس في كاس زايد للاندية
وتبدو مهمة الأهلي محفوفة بالمخاطر في اقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية من أرض الإمارات، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وهو ما يفرض على الفريق المصري الفوز لضمان التأهل أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.
بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اليوم الخميس في كاس زايد للاندية
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