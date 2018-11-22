أجندة بندوات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. اليوم

تعقد اليوم الخميس، بمهرجان القاهرة السينمائي فى تمام الساعة 12 ظهرا ندوة عقب فيلم pause بالمسرح الكبير والمشارك بالمسابقة الرسمية من بلد قبرص بحضور المخرج tonia mishiali والممثلة steal fyrogeni وتدير الندوة الناقدة ماجدة موريس.





وفى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا سيعرض فيلم Mamange من الفلبين ومشاركة فى المسابقة الرسمية بالمسرح الكبير بحضور الممثل Ketchup eusebiomain والمخرج Denise o'hara والمنتج diane nermal وعقب الفيلم ندوة يديرها محمد طارق.





كما يعرض فى الثالثة والنصف بمسرح الهناجر الفيلم الأمريكى Angels are made of light فى قسم العروض الخاصة ويعقب الفيلم ندوة خاصة بحضور المخرج james longley ويديرها ناهد نصر.





وفى الواحدة والنصف ظهرا تقام ندوة "الواقع الافتراضي1"، الواقع الافتراضي: جبهة جديدة للضرب البصرى بقاعة الحضارة 2.





وفى الثالثة عصرا تقام ندوة "الواقع الافتراضى 2" مغامرة شركة دريمسكيب: كلمة رئيسية يلقيها رونالد مينزل وذلك بقاعة الحضارة 2.





وفى الرابعة والنصف تقام ندوة "الواقع الافتراضى 3" وسائل ترميم الذاكرة عن طريق المسألة التصويرية والتعليم الآلي: قصة نشأة غير تقليدية فى محاضرة يلقيها سيمون تشى دى بوير. بقاعة الحضارة 2