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مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات
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الفجر الرياضي
 

كشف عمرو يسري مدير سباق الكارتينج الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ عن مشاركة الثنائي إسماعيل حسام ومنذر يحي في سباق بطولة العالم 2019 للناشئين التي تقام في أوروبا.

 

وأضاف عمرو يسري مدير سباق الكارتينج، خلال لقائه مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حصل على موافقة منظمي بطولة العالم على مشاركة لاعبين اثنين من مصر، حيث كانت تنصح اللوائح أن يمثل مصر لاعب واحد فقط.

 

وقال إسماعيل حسام، إنه تفاجئ بوجود مقعدين في بطولة العالم، وكان يحلم بالمشاركة في البطولة في الموسم الماضي ولكنه فشل في التأهل ونجح في تحقيقها بعد الفوز في سباق الكارتينج بشرم الشيخ.

 

من جانبه قال منذر يحي، إنه مصر ستشارك بقوة في البطولة، خاصة مع وجود إقبال كبير من الشباب للمشاركة في سباق التتابع، كاشفا أن مصر عادت إلى خريطة العالم في سباق بطولة العالم.

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