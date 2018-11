تعرف على الأفلام التي ستعرض بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، عرض فيلمين ضمن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وتبدأ العروض من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة والنصف مساء.





وتستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أربعة عروض أفلام متتالية ضمن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتبدأ العروض من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة والنصف مساء.





ومن بين أهم الأفلام المعروضة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى اليوم:









فيلم The Prayer

يعرض ضمن برنامج بانوراما دولية





إنتاج فرنسا (2018)





فاز بجائزة أفضل ممثل، ومرشح لجايزة أفضل فيلم فى مهرجان برلين





رشح مخرجه Cédric Kahn للسعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلمه Roberto Succo إنتاج 2001





العرض فى سينما الزمالك الساعة 1م





فيلم Mamang

أحد أفلام المسابقة الرسمية





إنتاج الفلبين (2018)





العرض فى الأوبرا (المسرح الكبير) الساعة 3:30م









فيلم Roma

إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك (2018)





فاز بالجائزة الكبرى، أفضل فيلم من مهرجان فينيسيا





فيلم المخرج المكسيكى ألفونسو كوارون الحائز على جائزتين أوسكار عن فيلمه Gravity، بالإضافة لترشيحات أخرى لفيلميه Children of Men، وY tu mamá también





العرض فى الأوبرا (المسرح الكبير) الساعة 6:30، بجودة 4K لأول مرة فى مهرجان القاهرة









فيلم Blackkklansman

إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية (2018)





رشح الفيلم للسعفة الذهبية، وفاز بجايزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان كان





أحد أهم الأفلام المنتظرة فى موسم الجوايز، من إخراج الأمريكى سبايك لي، صاحب ترشيحين للأوسكار عن فيلمى 4 Little Girls، وDo the Right Thing، ومخرج الفيلم الشهير Malcolm X.





العرض فى الأوبرا (المسرح الكبير) الساعة 9م.