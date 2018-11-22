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تعرف على الأفلام التي ستعرض بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:34 ص
تعرف على الأفلام التي ستعرض بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم
فيلم The Prayer
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يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، عرض فيلمين ضمن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وتبدأ العروض من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أربعة عروض أفلام متتالية ضمن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتبدأ العروض من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة والنصف مساء.

ومن بين أهم الأفلام المعروضة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى اليوم:


فيلم The Prayer
يعرض ضمن برنامج بانوراما دولية

إنتاج فرنسا (2018)

فاز بجائزة أفضل ممثل، ومرشح لجايزة أفضل فيلم فى مهرجان برلين

رشح مخرجه Cédric Kahn  للسعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلمه Roberto Succo إنتاج 2001

العرض فى سينما الزمالك الساعة 1م

 
فيلم Mamang
أحد أفلام المسابقة الرسمية

إنتاج الفلبين (2018)

العرض فى الأوبرا (المسرح الكبير) الساعة 3:30م

 

فيلم Roma
إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك (2018)

فاز بالجائزة الكبرى، أفضل فيلم من مهرجان فينيسيا

فيلم المخرج المكسيكى ألفونسو كوارون الحائز على جائزتين أوسكار عن فيلمه Gravity، بالإضافة لترشيحات أخرى لفيلميه Children of Men، وY tu mamá también

العرض فى الأوبرا (المسرح الكبير) الساعة 6:30، بجودة 4K لأول مرة فى مهرجان القاهرة


فيلم Blackkklansman
إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية (2018)

رشح الفيلم للسعفة الذهبية، وفاز بجايزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان كان

أحد أهم الأفلام المنتظرة فى موسم الجوايز، من إخراج الأمريكى سبايك لي، صاحب ترشيحين للأوسكار عن فيلمى 4 Little Girls، وDo the Right Thing، ومخرج الفيلم الشهير Malcolm X.

العرض فى الأوبرا (المسرح الكبير) الساعة 9م.


 
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