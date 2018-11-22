إسماعيل حسام و منذر يحي يتنافسان على بطاقة بطولة العالم للسيارات

قال الإعلامي تامر بشير، إن السائقان إسماعيل حسام، ومنذر يحي، يتنافسات في سباق Ghibli Raceway، المقام في مدينة شرم الشيخ من أجل حصد بطاقة التأهل إلى بطولة العالم 2019 التي تقام في أوروبا.





وأضاف منذر يحي، خلال حواره مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السابق بدأت فعاليته منذ الصباح الباكر، كاشفا أن المنافسة صعبة في البطولة.





من جانبه قال إسماعيل حسام، إنه منافسه في السباق منذر يحي لا يوجد بينهم اي خلافات بعد نهاية السباق، خاصة وأنهم أصدقاء منذ عامين.



