ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسماعيل حسام و منذر يحي يتنافسان على بطاقة بطولة العالم للسيارات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:41 ص
إسماعيل حسام و منذر يحي يتنافسان على بطاقة بطولة العالم للسيارات
طباعة
الفجر الرياضي
 
قال الإعلامي تامر بشير، إن السائقان إسماعيل حسام، ومنذر يحي، يتنافسات في سباق Ghibli Raceway، المقام في مدينة شرم الشيخ من أجل حصد بطاقة التأهل إلى بطولة العالم 2019 التي تقام في أوروبا.

وأضاف منذر يحي، خلال حواره مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السابق بدأت فعاليته منذ الصباح الباكر، كاشفا أن المنافسة صعبة في البطولة.

من جانبه قال إسماعيل حسام، إنه منافسه في السباق منذر يحي لا يوجد بينهم اي خلافات بعد نهاية السباق، خاصة وأنهم أصدقاء منذ عامين.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 6:50:02 AM