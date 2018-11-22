ياسمين موسى: حبي للسيارات وراء مشاركتي في شباق شرم الشيخ

قالت المتسابقة ياسمين موسى، إن حبها للسيارات كان دافعا لها للاشتراك في سباق بشرم الشيخ « Ghibli Raceway»





وتابعت موسى خلال لقائها مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين» على قناة صدى البلد «شاركت في أول سباق سيارات في أبريل الماضي، وشعرت بإحساس مختلف جعلني أواصل المشاركة في السباقات المتتالية»، مشيرا إلى أن السباق يخرج طاقة السائق ويهديه خلال القيادة في الشارع.





وأضافت موسى «نتائجي بدأت تتحسن وأعتبر أن الفترة الماضية كانت تدريب، وسأدخل في المنافسة الفترة المقبلة».





وقالت المتسابقة سلمى سليم، إنها شاركت في 4 مسابقات ، حيث تعتبر هذه الفترة تدريب، كي تتمكن من دخول المنافسة الفترة المقبلة.





وأضافت سليم «بشجع كل الشباب لخوض التجربة والاشتراك في سباق سيارات»، معربة عن أمنيتها في تحقيق مركز متقدم بسباق « Ghibli Raceway»



