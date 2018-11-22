شاهد مباراة الاهلى على هذه القناة المفتوحة

يستضيف ملعب "زعبيل" بالإمارات مباراة تجمع بين الأهلي والوصل في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الخميس 22 نوفمبر 2018





وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء ذهاب دور الـ16 بين الأهلي والوصل الاماراتي، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة، بينما التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأهداف أقل من لقاء الذهاب يصعد ببطل الإمارات للدور ربع النهائي بشكل مباشر.





وضربت الاصابات الأهلي بعنف قبل هذا اللقاء المرتقب وتأكد غياب عدد من العناصر الرئيسية مثل أحمد فتحي ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن وعلي معلول الظهير الأيسر وعمرو السولية لاعب الوسط المدافع والنيجيري جونيور أجايي بداعي الإصابة وعدم استكمال برنامج التعافي.







وستكون مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي مُذاعة عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.

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