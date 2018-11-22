تردد قناة المفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلى والوصل

لن يتحمل جمهور الأهلي صدمة جديدة بالنسبة للفريق الأحمر بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي بالدور النهائي، وهو ما يدركه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني في المواجهة المصيرية أمام الوصل الإماراتي، مساء الخميس، في إياب دور الـ16 بكأس زايد.





وتبدو مهمة الأهلي محفوفة بالمخاطر في اقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية من أرض الإمارات، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وهو ما يفرض على الفريق المصري الفوز لضمان التأهل أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.





وأصبح مستقبل كارتيرون على المحك، بعد أن تعرض لانتقادات ضخمة طالت أسلوبه التكتيكي وطريقة تعامله مع اللاعبين وغيرها من الأمور الفنية التي تجعل أنباء الإقالة تطارده حال فشل الأهلي في عبور عقبة الوصل.





وستكون مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي مُذاعة عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.



