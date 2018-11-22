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سمية الخشاب: نجاح "قلبي يا ناس" أكبر من توقعاتي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:15 ص
سمية الخشاب: نجاح قلبي يا ناس أكبر من توقعاتي
سمية الخشاب
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الفجر الفني
 
تعيش الفنانة سمية الخشاب، حاليا حالة من السعادة بعد نجاح أغنيتها الجديدة "قلبي يا ناس"، والتي حققت نسبة مشاهدات تخطت مليونًا و200 ألف مشاهدة، في الأسبوع الأول.

وقالت "الخشاب" إن نجاح الأغنية أكبر من توقعاتها، مؤكدة أنها تمس مشاعر كل إنسان تعود على العطاء وإسعاد المحيطين به والتضحية من أجلهم.

وكشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة وصفتها بأنها ستكون مفاجأة لجمهورها، لأنها جريئة وفكرتها جديدة، وأضافت أنها تخوض مسلسلًا تليفزيونيًا جديدًا من إخراج جميل جميل المغازي.
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