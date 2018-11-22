وزيرة الصحة: واجهنا صعوبات مرعبة في بداية حملة 100 مليون صحة



وأضافت "زايد"، في لقاء مع قناة DMC الفضائية، أنهم استخدموا الطرق العلمية فيها، وهناك قرار وإرادة سياسية، وكان لابد من مساعدة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.



وتابعت وزيرة الصحة، أن المؤسسات الدولية فوجئوا بالتنظيم والعمل العلمي، وأشادوا بالتجربة المصرية في هذا الشأن، وتم مسح 10 مليون مواطن في المرحلة الأولى.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنهم واجهوا صعوبات "مرعبة" في تطبيق مبادرة 100 مليون صحة، خاصة أنها التجربة الأولى في العالم.