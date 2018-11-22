أحمد بلال: جوزيه كان يستشهد بآيات قرأنية في حديثه مع لاعبي الأهلي
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:20 صالفجر الرياضي
كشف أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، عن استشهاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر بآيات قرأنية خلال تعامله مع لاعبي الفريق الأحمر.
وقال بلال في تصريحات لبرنامج "المحترف":" من أكثر الأشياء التي أتذكرها جيداً للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق أنه كان دائم الاستشهاد بالآيات القرأنية خلال تعامله مع اللاعبين في الأمور النفسية والاجتماعية".
وأضاف مهاجم الأهلي السابق:" جوزيه كان من أكثر المدربين المجيدين للتعامل النفسي والذهني مع اللاعبين ودائما ما كان يقرأ في أي مجال ليزيد من ثقافته".