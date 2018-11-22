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أحمد بلال:"مفيش لاعب في مصر يستحق أكثر من 5 مليون جنيه"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:18 ص
أحمد بلال:مفيش لاعب في مصر يستحق أكثر من 5 مليون جنيه
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الفجر الرياضي
 
انتقد أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، ارتفاع أسعار لاعبي الأندية المصرية في سوق الانتقالات.

وقال بلال في تصريحات لبرنامج "المحترف":" مفيش لاعب في مصر يستحق أكثر من 5 مليون جنيه، استغرب كثيراً من الأسعار الكبيرة التي يضعها مسئولي الأندية".

وأضاف:" محمد محمود لاعب دجلة مميز لكنه لا يستحق 20 مليون جنيه وطاهر مهاجم المقاولون لا يستحق 50 مليون، الأمر في النهاية عرض وطلب بين المسئولين لكن من وجهة نظري أنا ضد ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر لأن مستويات هؤلاء اللاعبين لا تستحق هذه المبالغ الضخمة".
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