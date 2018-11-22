عرابي أم غالي؟.. "بلال": واجهة الأهلي يجب أن تكون سوبر ستار
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:16 صالفجر الرياضي
أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، أنه يرجح كفة حسام غالي أو محمد فضل لتولي إدارة التعاقدات في النادي الأهلي عن هيثم عرابي.
وقال
بلال في تصريحات لبرنامج "المحترف":" واجهة الأهلي يجب أن تكون سوبر
ستار، لاعب سبق له ارتداء القميص الأحمر وله شعبية كبيرة".
وأضاف:"
فضل وحسام غالي مستمران ولم يتقدما باستقالتهما من هذا المنصب وكذلك هيثم عرابي متواجد
في لجنة التعاقدات".
وتابع:"
لا توجد أزمات داخل الأهلي، ولم يظهر أي عضو في اللجنة للإعلان عن استقالته، الأهلي
مستقر والإدارة وضعت خطة للإصلاح يتم العمل على تحقيقها".