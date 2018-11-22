أحمد بلال: امنحوا كارتيرون فرصته مثل البدري
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:14 صالفجر الرياضي
طالب أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء بمنح الفرصة كاملة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وعدم التعجل في إقالته.
وقال
بلال في تصريحات لبرنامج "المحترف":" رغم وجود تحفظات على طريقة لعبه،
لكن أتمنى منح كارتيرون الفرصة كاملة مثلما حدث مع حسام البدري".
وأضاف:"
الفريق بحاجة إلى التدعيم وأتمنى أن يتم توفير كل احتياجات الجهاز الفني خلال الفترة
المقبلة وبعد ذلك يتم محاسبته".
وتابع:"
الأهلي منح الفرصة لحسام البدري لمدة عامين وتم توفير كافة احتياجاته على الرغم أنه
سبق وخسر البطولة الأفريقية من قبل".