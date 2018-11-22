طارق يحيى: أرغب في ضم باسم مرسي إلى سموحة

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي سموحة، أنه يسعى للتعاقد مع مهاجم محلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.





وكشف يحيى عن رغبته في ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار لفريق لاريسا اليوناني، والذي فسخ تعاقده مؤخرا مع الفريق اليوناني خلال الأيام القليلة الماضية، ليعود اللاعب مرة أخرى لفريقه الزمالك يناير القادم.





وفي تصريحات خاصة لبرنامج الـ"التالتة يمين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري عبر شاشة LTC، قال

يحيى:"باسم مرسي من المهاجمين اللي انا مقتنع بيهم، وإذا كان هناك اتفاق بين إداراتي سموحة والزمالك، سأكون سعيد بالتعاقد مع باسم".





وأكمل،"باسم مرسي من المهاجمين المتميزين وأتمنى التوفيق له، سواء معي في سموحة، أو مع أي فريق أخر

وعلى المستوى الشخصي أتمنى تواجده معي بكل تأكيد".