"طولان": دجلة أفضل فريق في الدوري وطلبت 3 لاعبين من الأهلي

أعرب حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته عقب فوز فريقه أمام إنبي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر الدوري المصري.





وفي تصريحات خاصة لبرنامج الـ"التالتة يمين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري عبر شاشة LTC، قال طولان:"الفوز أمام إنبي أمس يعد خطوة مهمة في طريقنا بالدوري المصري، وأتمنى الاستمرار في تحقيق النتائج الإجابية خلال المباريات القادمة".





وأضاف،"مشاركة داوودا ورزاق أمام الزمالك بكأس زايد للأندية الأبطال، حق أصيل لنادي الاتحاد لأن اللاعب دوره الأساسي المشاركة في المباريات، وليس الإبعاد".





وبسؤاله عن أفضل فريق بالدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، قال:"وادي دجلة هو الأفضل، وأتمنى أن يتولى اليوناني جونياس مدرب وادي دجلة تدريب الزمالك لأنه يمتلك قدرات فنية على مستوى عالية، في ظل وجود العناصر اللي موجودة في الزمالك حاليًا".





واختتم تصريحاته، موضحا أنه طلب التعاقد مع 3 لاعبين من النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي، حيث ينتظر موافقة مجلس إدارة الأحمر عقب عودة محمود الخطيب رئيس النادي من ألمانيا.