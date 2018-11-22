إبراهيم عبد الخالق: تعرضت للظلم في الزمالك والإسماعيلي

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط نادي حرس الحدود، عن رغبته في العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى لختام مسيرته داخل القلعة البيضاء.





وفي تصريحات خاصة لبرنامج الـ"التالتة يمين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري عبر شاشة LTC، قال

عبد الخالق:"الحمد الله على الفوز اليوم أمام المصري، وكنت غائب عن التسجيل منذ عامين، واليوم نجحت في استعادة ذاكرة الأهداف مرة أخرى".





وأضاف،"طارق العشري استطاع أن يساعد الفريق فنيا ومعنويا، وهذا ما ظهر خلال المباريات الماضية، وأتوقع أن يتحسن الأداء إلى الأفضل الفترة القادمة".





وأكمل،"تعرضت للظلم في الزمالك لفترات طويلة، وميدو وفيريرا أفضل من عملت معهم داخل القلعة البيضاء".





وأردف عبدالخالق:"عندما ذهبت للإسماعيلي تعرضت للظلم أيضًا بداعي أني من خارج المحافظة، وفضلت الخروج إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة، ومتبقي عام واحد في عقدي مع الإسماعيلي، وأتمنى ختام مسيرتي في الزمالك".