شوبير: شخصية أجيري قوية واندهشت من حديثه عن نجم الأهلي

أكد أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن شخصية المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول، قوية للغاية.





وفي تصرحات خاصة لبرنامج "التالتة يمين" الذي يقدم الإعلامي أحمد الخضري عبر شاشة Ltc، قال:"لا يستطيع أحد أن يجبره على شئ، ولديه قوة شخصية غير عادية، ومن الصعب فرض لاعبين بعينهم عليه".





وأضاف"أجيري لديه قناعات كبيرة باللاعبين الشباب ويطمح في عمل جيل من الشباب يستطيع المنافسة على جميع الألقاب".





وبسؤاله عن تصريحات أجيري بشأن مروان محسن خلال حواره معه أول أمس الثلاثاء، قال:"عندما أجاب أجيري على سؤالي بشان مروان محسن ظهر الاندهاش على وجهي، لأني كنت لا أتوقع هذه الإجابات".





وأكمل عضو الجبلاية،"أجيري أخبرني بأن مروان محسن يطبق له الأدوار المطلوبة داخل الملعب على أكمل وجه، وكرة القدم تحتمل أكثر من وجهة نظر".