شوبير: كوبر "أدلع" في مصر.. وهدفه كان جمع الأموال فقط

أبدى أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، استيائه الشديد من الطريقة التي كان يعامل بها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر.





وفي تصريحات خاصة لبرنامج "التالتة يمين"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري عبر شاشة Ltc ، قال شوبير:"كوبر ادلع من قبل المسئولين في الجبلاية، واستفاد ماديا بطريقة غير عادية عن طريق الإعلانات".





وأضاف عضو الجبلاية،"كوبر وصل به الأمر أنه قام بتصوير إعلان ليلة سفر بعثة المنتخب لخوض منافسات كأس العالم".



