مخرج الفليم الأرجنتيني "حب غير متوقع": قمت بكتابة الفيلم في 4 سنوات
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:55 صالفجر الفني
قال مخرج ومؤلف الفيلم الأرجنتيني "حب غير متوقع"،الذي عرض أمس على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين ضمن "عروض خاصة" إن أحداث الفيلم تلامس الحياة الواقعية، ومثلها مثل أي قصة أخرى كتبها، موضحًا أنه قرر أن يخرج هذه قصة بعدما كتب أكثر من نصف السيناريو، وأنه لم يريد أن يخرج أحد آخر هذا الفيلم غيره.
وأضاف جوان فيرا، أنه قام بكتابة الفيلم في 4 سنوات، منها أول نسخة كتبها في عام كامل، قبل أن يعيد كتابته بعد فترة، وأكد أنه كان يرى من البداية مرسيدس موران وريكاردو دارين كأبطال للفيلم، ولم يكن يرى لأي منهما بديل.
وقالت بطلة الفيلم مرسيدس موران، إنها أعجبت بالسيناريو بشدة، لأنها غير تقليدية، وذلك لأن الانفصال بين الزوج والزوجة كان بسبب رتابة حياتهما على الرغم من أنهما يعيشان حياة مستقرة، مؤكدة أنهما عادا لبعضهما في النهاية ليخوضا تحديا جديدا.
وتستمر الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري.
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