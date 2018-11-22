مخرج الفليم الأرجنتيني "حب غير متوقع": قمت بكتابة الفيلم في 4 سنوات

قال مخرج ومؤلف الفيلم الأرجنتيني "حب غير متوقع"،الذي عرض أمس على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين ضمن "عروض خاصة" إ ن أحداث الفيلم تلامس الحياة الواقعية، ومثلها مثل أي قصة أخرى كتبها، موضحًا أنه قرر أن يخرج هذه قصة بعدما كتب أكثر من نصف السيناريو، وأنه لم يريد أن يخرج أحد آخر هذا الفيلم غيره.