شوبير: الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري

أشاد أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، باليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة.





وفي تصريحات خاصة لبرنامج "التالتة يمين"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري، عبر شاشة Ltc، قال شوبير:"جونياس مدرب وادي دجلة هو الأفضل في الدوري المصري حتى الآن، ولولا وجوده في نادي لا يمتلك قاعدة جماهيرية لكان رحل منذ الأسابيع الأولى، وماجد سامي رئيس النادي له فضل في ذلك".





وأضاف،"جونياس طلب من إدارة النادي اعتماد طريقة اللعب التي يتبعها مع الفريق الأول وهذا أمر جيد".





وبسؤاله عن الفريق الأقرب لحصد لقب الدوري المصري هذا الموسم، قال:"بالنظر لموقف الفرق في جدول ترتيب الدوري الممتاز خلال الوقت الراهن سنجد أن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري بكل تأكيد، لكن كل شئ وارد في الكورة".