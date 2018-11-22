شوبير: ميدو غير مناسب للمصري

استبعد أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، نجاح أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة السابق، حال تعاقده مع المصري البورسعيدي خلفا لميمي عبد الرازق.





وفي تصريحات خاصة لبرنامج "التالتة يمين"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري، عبر شاشة Ltc، قال شوبير:"ميدو غير مناسب بالمرة لتولي تدريب المصري لأنه يحتاج وقت كثير لفرض أسلوبه مع الفريق الذي يقوده، وحزين لعدم إنهاء أزمة ملعب بورسعيد".





وأضاف،"رحيل حسام حسن عن المصري أثر سلبيا على الجميع داخل النادي لأنه كان له كيمياء خاصة مع الجمهور واللاعبين".





وبسؤاله عن رؤيته لمستوى الإسماعيلي، قال عضو الجبلاية:"الإسماعيلي يدفع ضريبة الاستغناء عن نجومه، والفريق لا يمتلك القماشة اللازمة للمنافسة على الألقاب، ويجب أن يكون هناك إنقاذ سريع في الميركاتو الشتوي من قبل إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان".



