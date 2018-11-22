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خبير اقتصادي لـ المستثمرين: "الدولة مش هتوزع فلوس"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:09 ص
خبير اقتصادي لـ المستثمرين: الدولة مش هتوزع فلوس
الدكتور وليد جاب الله
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن المواطن يريد الاستفادة من التشريعات الاقتصادية، ولكن ثمار قانون مثل قانون الاستثمار هي الحوافز، ومن يريد جني الثمار فليتفضل بالاستثمار، معقبا: "الدولة مش هتوزع فلوس".

وأضاف "جاب الله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن هناك سرعة في الإجراءات، وأصبحت هناك خريطة لأولويات الاستثمار، وحوافز أخرى موجودة لمن يستثمر، وهذه هي الثمار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر في حاجة لرواد الأعمال الشباب، ومازالت هذه الفئة محدودة.
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