مرشح لـ الأهلي والزمالك.."مالانجو" هداف مازيمبي.."أرقام مذهلة وقدرات خارقة"

أصبح المهاجم الكونغولي بين مالانجو نجيتا هداف فريق مازيمبي محل اهتمام العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع بطل الكونغو في مختلف البطولات المحلية والقارية.





من هو "مالانجو" وأبرز أرقامه مع مازيمبي؟

مالانجو نجيتا من مواليد 10 نوفمبر 1993 (25 عامًا) في مدينة "كينشاسا" بالكونغو، يلعب في مركز رأس الحربة، ويجيد اللعب بقدمه اليمني، يبلغ طوله 1.83 سم، يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية ومميز في إنهاء الهجمات بشكل جيد للغاية، سبق ولعب ضمن صفوف بعض الأندية قبل الانتقال لفريق مازيمبي، أبرزها فريق دون بوسكو الكونغولي.





انتقل "مالانجو" لصفوف فريق مازيمبي عام 2016 وظهر بمستوي رائع مع بطل الكونغو في مختلف البطولات المحلية والقارية خلال 3 سنوات، في عامه الأول مع مازيمبي شارك في 4 مباريات بواقع 284 دقيقة لعب وسجل هدف وحيد، أما العام الماضي لعب 47 مباراة (42 أساسي – 5 بديل) بواقع (3526 دقيقة لعب)، وسجل 28 هدفًا وصنع هدفين، أما في عام 2018 لعب 43 مباراة رفقة مازيمبي (42 أساسي – 1 بديل) بواقع (3585 دقيقة لعب)، وسجل 24 هدفًا، وصنع 6 أهداف.





حصل "مالانجو" على لقب هداف الدوري الكونغولي 3 مرات منها مرة مع فريق دون بوسكو ومرتين مع مازيمبي، وسجل 4 أهداف مع الفريق الكونغولي هذا الموسم بعد مرور 10 جولات حتي الآن، وذلك يؤكد على القدرات التهديفية الرائعة للمهاجم الكونغولي الشاب.





قاد "مالانجو" فريق مازيمبي للتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي بعدما سجل 6 أهداف احتل بها وصافة ترتيب هدافي البطولة القارية خلف جيريمي بروكي لاعب سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي والذي تصدر جدول الهدافين برصيد 10 أهداف.





كما سجل مالانجو 7 أهداف مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة المنقضية للبطولة، واحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف التونسي أنيس البدري مهاجم الترجي وهداف البطولة برصيد 8 أهداف.





أندية ترغب في ضم "مالانجو":

ترغب العديد من الاندية في التعاقد مع المهاجم الكونغولي مالانجو بعد العروض القوية التي يقدمها مع مازيمبي، ومن أبرز الأندية التي تريد الحصول على خدمات هداف مازيمبي، الأهلي والزمالك حيث يري الفريقين أن القدرات الهجومية والتهديفية للاعب تؤهله لقيادة هجوم أحدهما في الفترة المقبلة، كما يضع نادي الاسماعيلي "مالانجو" ضمن أهدافه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وكذلك فريق الترجي التونسي الذي يريد الظفر بخدمات اللاعب.





ومن جانبه يكثف نادي مازيمبي جهوده من أجل تجديد التعاقد مع مالانجو خلال الفترة المقبلة، وقدم له عرضًا بالحصول على 700 يورو للاستمرار مع بطل الكونغو في الموسم المقبل.





مالانجو يُرحب بالانضمام لـ"القطبين":

أعلن فوستينو ماكانديلا وكيل بين مالانجو مهاجم مازيمبي ، على ترحيب اللاعب بخوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري، ولكنه أكد أن اللاعب لن يتواجد في مصر إلا للعب ضمن صفوف أحد ناديي الأهلي أو الزمالك، حيث يعتبرهما من عمالقة القارة السمراء مثل نادي مازيمبي.





وأكدت تقارير صحفية أن "مالانجو" يتواجد بالفعل على رادار الأهلي والزمالك، وقد يتحرك الناديين خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع المهاجم الكونغولي والتعرف على مطالبه المالية للعب في الدوري المصري، ولكن كثرة العروض التي يمتلكها اللاعب بالإضافة لرغبة مازيمبي في تجديد التعاقد معه قد تكون عائقًا أمام إنضمام "بين" لأحد القطبين.