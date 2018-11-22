لهيطة يكشف عن واقعة منع محمد صلاح من الإفطار في كأس العالم

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان محقًا في بعض النقاط التي تطرق لها في الفيديو الذي تحدث فيه حول بعض السلبيات في مقر إقامة المنتخب في كأس العالم.





وقال "لهيطة" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بالفعل ارتكبت بعض الأخطاء الإدارية خلال معسكر الفريق في روسيا خلال كأس العالم، منها الزحام الشديد في فندق الاقامة".





وأضاف: " منعت محمد صلاح من النزول من غرفته لتناول الإفطار في رمضان بسبب الزحام وتواجد أكثر من 30 ألف مصري بالفندق، وذلك أغضبه بشدة..وأعترف أنني أخطأت في ذلك".





وواصل: " لست مسؤول عن توفير مقاعد بيزنس للاعبين وهذا الأمر يخص إتحاد الكرة".





وأتم: " بالتأكيد سوف أعيد النظر في بعض الأمور وتفادي سلبيات الماضي خلال تواجدي مع منتخب مصر في الفترة الحالية، وسأحاول التغيير قدر المستطاع بما يتناسب مع المرحلة الجديدة".