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ويلسون يعود للاتحاد عقب المشاركة مع توجو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:04 ص
ويلسون يعود للاتحاد عقب المشاركة مع توجو
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محمد الصو
 
عاد التوجولي ويلسون أكاكبو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إلى صفوف فريقه عقب مشاركته مع توجو، بالتصفيات الإفريقية.

وتواجد ويلسون، لمشاركته مع منتخب بلاده أمام الجزائر، والتي انتهت لصالح الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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