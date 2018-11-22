بواتينج: أثق في قدرات كوفاتش وعودة بايرن ميونخ بقوة

أعرب كيفن برينس بواتينج نجم ساسولو الإيطالي عن ثقته في قدرات الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ وعودة الفريق البافاري بقوة.





ويحتل البايرن المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 20 نقطة متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.





وقال بواتينج في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد الألمانية : "بايرن سيعود قويًا كما كان، سواء الآن أو في وقت لاحق بعد العطلة الشتوية".





وأضاف: "أثق في قدرات نيكو بنسبة 100% ولا أرى الوضع سيئًا كما يقول الجميع لأنه من المثير أن نرى عودة المنافسة من جديد في ألمانيا وهذا أمر إيجابي".





وعن لغبه تحت قيادة كوفاتش الموسم الماضي في آينتراخت فرانكفورت الألماني، علق بواتينج قائلاً : "لقد لعبنا معه بشراسة وكثافة ههجومية والآن بات الفريق أفضل لذا باتت الابتسامة مصاحبة للجميع في مدينة فرانكفورت هذه الأيام".



