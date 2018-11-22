أخبار آرسنال - نجم المدفعجية السابق يرفض الطعن على حبسه

رفض الدنماركي نيكولاس بيندتنر نجم آرسنال ويوفنتوس وفولفسبورج السابق الطعن على الحكم بحبسه بعد اعتداءه على سائق تاكسي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.





وأصدرت محكمة دنماركية مطلع الشهر الجاري حكما بحبس بيندتنر لمدة 50 يوما بعد اتهامه بالاعتداء على سائق سيارة أجرة خلال إحدى جولاته في كوبنهاجن.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المدعي العام الدنماركي أعلن أن بيندتنر لن يستأنف ضد قرار حبسه.





وذكرت الصحيفة الألمانية بأن محامي اللاعب الدولي صرح بأن نيكولاس لا يوافق على قرار المحكمة لكنه قرر ترك القضية ويركز مع ناديه وعائلته.





وتسبب بيندتنر في كسر فك سائق التاكسي بعدما نشبت مشاجرة بين الطرفين بسبب عدم دفعه الأجرة لأن السائق لم يسر حسب الطريق المتفق عليه ما دفع الأخير لقذف المهاجم الدنماركي بشيء لكنه لم يصبه هو أو صديقته.