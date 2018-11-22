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إيهاب لهيطة يكشف الفارق بين أجيري وكوبر في منتخب مصر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:58 ص
إيهاب لهيطة يكشف الفارق بين أجيري وكوبر في منتخب مصر
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علاء خليف
 
كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن الفارق في التعامل مع المكسيكي أجيري مدرب المنتخب الحالي، والأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق.

وقال "لهيطة" في تصريحات لفضائية أون سبورت: " بالفعل هناك فارق كبير في التعامل بين أجيري وكوبر".

وأضاف: " أجيري يتدخل في كافة التفاصيل الخاصة بمنتخب مصر".

وتابع: " اليوم مع أجيري يبدأ من الصباح الباكر ويكون هناك تناول اللاعبين للإفطار ثم قياسات الوزن وبعض التدريبات البدنية، بعكس كوبر الذي كان يفضل منح اللاعبين راحة وبداية التعامل تكون من الواحدة ظهرًا".

وأردف: " التواصل بين اللاعبين وأجيري أفضل من تواصلهم مع كوبر وذلك قد يرجع بسبب عائق اللغة مع المدرب الأرجنتيني".

وأتم: " تعاملي مع أجيري يسير بشكل جيد وأتواصل معه في كافة التفاصيل الخاصة بالمنتخب الوطني ومعسكراته".

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