السلعوة تعود من جديد وتعقر 5 أشخاص بالمنيا

عادت السلعوة للظهور من جديد بمحافظة المنيا، وأصابت 5 أشخاص من أهالي قرية نواي في مركز ملوي بجروح بالغة.





تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من المستشفى العام، عن وصول كل من "سهيلة صابر ثروت"، 7 سنوات، و"بيشوي سامي صدقي"، 7 سنوات، و"برتي بيتر إسحاق"، 4 سنوات، و"حسن مسلم حسن"، 48 عامًا، و"حامد شعبان فتحي"، 23 عامًا، مصابين بجروح بالغة، جميعهم من أهالي قرية نواي التابعة لمركز ملوي.





تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرّر محضر بالواقعة.



