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ميدو وإيهاب جلال وعلي ماهر مرشحون لتدريب المصري

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
ميدو وإيهاب جلال وعلي ماهر مرشحون لتدريب المصري
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الفجر الرياضي
 
كشف محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم عن أن الثلاثي أحمد حسام ميدو إيهاب جلال وعلي ماهر ضمن قائمة المرشحين لتدريب المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « اجتماع مجلس إدارة المصري اليوم الخميس يحسم الموقف خاصة مع تأكد رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بعد وصول العلاقة مع الإدارة لطريق مسدود»

وخسر المصري من حرس الحدود بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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