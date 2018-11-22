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ميمي عبد الرازق: أهلا بالإقالة من المصري وهذه أخطاء إدارة النادي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
ميمي عبد الرازق: أهلا بالإقالة من المصري وهذه أخطاء إدارة النادي
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الفجر الرياضي
 
أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني المصري أنه بصفته مديرا فنيا الفريق يتحمل مسؤولية الخسارة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « إدارة المصري أخطأت بالموافقة على استبدال ملعب مباراة حرس الحدود وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات قال لمدير الكرة مصطفى يونس هو ده اللي عندي»

وأضاف: « أرحب بقرار إقالتي من جانب إدارة المصري رغم أنني توليت المهمة في ظروف صعبة ووسط غيابات عديدة».

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