إيهاب لهيطة: اتخذت قرارا بالرحيل عن المنتخب بعد كأس العالم

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن المنتخب بشكل نهائي عقب بطولة كأس العالم.





وأضاف "لهيطة" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " اتخذت قرارًا بعدم العودة لمنتخب مصر بعد كأس العالم، شعرت أن مهمتي انتهت وأنني أديت دوري بالشكل الأمثل".





وتابع: " بعد الهجوم عليا والانتقادات التي تعرضت لها، تمنيت العودة للمنتخب الوطني مجددًا لكشف الحقائق والرد على كافة الانتقادات خاصة وان كان هناك الكثير من الوقائع يتم تداولها ولا أساس لها من الصحة".





وواصل: " لم أتوقع العودة لمنتخب مصر مرة أخري ولم أطلب ذلك".





وأردف: " تأخرت في الرد على الانتقادات بسبب تقديم تقرير شامل لإتحاد الكرة عن فترة تواجدي في منتخب مصر بداية من 2015 وحتي بعد انتهاء كأس العالم 2018 ولا يصح أخرج وأتحدث عن تفاصيل التقرير قبل مناقشته في الجبلاية".





وأتم: " العمل كمدير للمنتخب شرف كبير واشكر مجلس إتحاد الكرة علي اعادتي مرة أخري لمنصبي".



