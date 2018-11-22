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أخبار برشلونة - إدميلسون: نيمار يعاني في الدوري الفرنسي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:34 ص
أخبار برشلونة - إدميلسون: نيمار يعاني في الدوري الفرنسي
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد البرازيلي إدميلسون نجم برشلونة السابق بأن مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان يعاني في الدوري الفرنسي حاليًا.

وقال إدميلسون خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان كان قرارًا خاطئًا لأن كأس العالم كان قريبًا".

وأضاف: "نيمار إذا كان يريد أن يصبح الأفضل في العالم فكان بإمكانه تحقيق ذلك بشكل أسرع رفقة برشلونة".

واختتم ادميلسون تصريحاته قائلاً : "نيمار يُعاني في الدوري الفرنسي لأنه يتفوق بخطوتين أو ثلاثة عن باقي اللاعبين ولا يتعلق الأمر بأن المنافسين سيئين ولكن سان جيرمان يملك فريقًا بلا منافس في فرنسا".
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