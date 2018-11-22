أخبار برشلونة - إدميلسون: نيمار يعاني في الدوري الفرنسي

أكد البرازيلي إدميلسون نجم برشلونة السابق بأن مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان يعاني في الدوري الفرنسي حاليًا.





وقال إدميلسون خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان كان قرارًا خاطئًا لأن كأس العالم كان قريبًا".





وأضاف: "نيمار إذا كان يريد أن يصبح الأفضل في العالم فكان بإمكانه تحقيق ذلك بشكل أسرع رفقة برشلونة".



