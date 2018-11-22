خبير: الاقتصاد المصري بدأ التعافي ويسير بخطى ثابتة



وأضاف "الإدريسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن مصر في الفترة من 2011 حتى 2013، أصيب الاقتصاد المصري بالشلل، وتراجعت ثقة المستثمرين، وهربت رؤوس الأموال الأجنبية.



وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، موضحا أن التحديات كانت كبيرة جدا، ومنها تحديات عالمية مثل تخفيض معدل النمو العالمي، والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر وصل إلى 5 تريليون جنيها، ونستهدف في العام المقبل 6 تريليون جنيها، ما يعني أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة.

قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك دول تأثرت بشكل كبير بعدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني، ومصر استطاعت أن تعود للاستقرار الذي انعكس على الوضع الاقتصادي.