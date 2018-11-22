ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير: الاقتصاد المصري بدأ التعافي ويسير بخطى ثابتة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:40 ص
خبير: الاقتصاد المصري بدأ التعافي ويسير بخطى ثابتة
على الإدريسي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك دول تأثرت بشكل كبير بعدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني، ومصر استطاعت أن تعود للاستقرار الذي انعكس على الوضع الاقتصادي.

وأضاف "الإدريسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن مصر في الفترة من 2011 حتى 2013، أصيب الاقتصاد المصري بالشلل، وتراجعت ثقة المستثمرين، وهربت رؤوس الأموال الأجنبية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، موضحا أن التحديات كانت كبيرة جدا، ومنها تحديات عالمية مثل تخفيض معدل النمو العالمي، والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر وصل إلى 5 تريليون جنيها، ونستهدف في العام المقبل 6 تريليون جنيها، ما يعني أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة.
المزيد عن: مصر على الإدريسي توك شو اقتصاد أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 6:50:02 AM