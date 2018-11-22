ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخبار تشيلسي - والد ساري: أريد رؤيته في فيورنتينا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
أخبار تشيلسي - والد ساري: أريد رؤيته في فيورنتينا
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
أعرب والد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن رغبته في رؤية نجله في فريق فيورنتينا.

وقال والد ساري في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "ساري ترك قلبه في نابولي، أعتقد أنه كان يريد البقاء هناك لكن ربما حدث شيء مع الرئيس دي لورينتيس".

وأضاف: "ذهبت لزيارته في لندن منذ أسبوعين وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد مع تشيلسي ويتمتع بشعبية كبيرة هناك كما أنه يشعر بالراحة لأنه يجيد اللغة الإنجليزية بسبب عمله السابق في بنك بلندن".

واختتم والد ساري تصريحاته قائلاً : "ساري بدأ حياته الكروية كمشجع لنابولي عندما كان طفلًا في المدرسة لأنه مولود هناك لكنه بعد ذلك أحب فيورنتينا وأنا شخصيًا أريد رؤيته في الفيولا، لا أعلم هل كان هناك تفاوض بينهما أم لا لأننا لا نتحدث كثيرًا عن كرة القدم عندما نكون معًا".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 5:30:00 AM