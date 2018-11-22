أخبار تشيلسي - والد ساري: أريد رؤيته في فيورنتينا

أعرب والد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن رغبته في رؤية نجله في فريق فيورنتينا.





وقال والد ساري في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "ساري ترك قلبه في نابولي، أعتقد أنه كان يريد البقاء هناك لكن ربما حدث شيء مع الرئيس دي لورينتيس".





وأضاف: "ذهبت لزيارته في لندن منذ أسبوعين وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد مع تشيلسي ويتمتع بشعبية كبيرة هناك كما أنه يشعر بالراحة لأنه يجيد اللغة الإنجليزية بسبب عمله السابق في بنك بلندن".



