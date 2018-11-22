نجوم الأغنية والمشاهير في مؤتمر تطبيق "Spotify" بالجامعة الأمريكية (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير على مشاركه "Arpuplus" فى احتفاليه مؤتمر تطبيق "Spotify" الذي أقيم داخل مبني جريك كامبس بالجامعه الأمريكية.

كان ضمن الحضور من نجوم الاغنية ساندي، كريم محسن، المنتج محمد علام، المنتج ميدو منيب، الملحن إسلام زكي، فريقي المهرجانات "المدفعجية" و"الدخلاوية"، إضافة إلى هاني عزيز مدير محتوى "Arpuplus" وريم طارق المسؤوله عن ميوزيك أب و حنان حسنين أخصائية التوزيع ومصطفى شعبان من شركه BBTV وغيرهم.





وتعاونت "arpuplus" في الفتره الأخيرة في العديد من المشاريع الموسيقية وكانت آخر إصدراتها أغنية "تحياتي" لابراهيم الحكمى و"دنيا جديده" لسهيله بن شهب بالاضافة الى العديد من الأناشيد الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.



