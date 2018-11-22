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طاهر محمد طاهر: توقعت المشاركة أمام تونس في هذه اللحظة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:49 ص
طاهر محمد طاهر: توقعت المشاركة أمام تونس في هذه اللحظة
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علاء خليف
 
كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أنه توقع المشاركة أمام منتخب تونس في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " توقعت المشاركة أمام تونس بعد تسجيل المنتخب التونسي الهدف الثاني، وبالفعل فوجئت بـ"تيتو" مساعد أجيري يطلب مني اجراء عمليات الاحماء استعدادًا للدخول للمباراة".

وأضاف: " مشاركتي أمام تونس وضعت علي عاتقي مسؤولية كبيرة..وكنت سعيد جدًا بالمشاركة في المباراة والمساهمة في صناعة هدف فوز المنتخب".

وأتم: " أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر واجيري علي ثقته ومنحي فرصة المشاركة بالمباراة، وكذلك اشكر شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي لأنه لعب دورًا كبيرًا في الانضمام للمنتخب الأول".
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