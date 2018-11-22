الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وبحضور النائب مجدي بيومي، عضو لجنة السياحه بمجلس النواب، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض قيادات الجهاز التنفيذي، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين،وجمع كبير من مواطني جنوب سيناء، حفل المولد النبوي الشريف المقام تحت رعاية محتافظ جنوب سيناء، بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ حيث بدأت الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربيه، ثم أوبريت ( محمد رسول الله ) تأليف صلاح زكريا، ألحان المايسترو أحمد العجمى، وإخراج جمال مهران، لفرقة المسرح بقصر ثقافة طور سيناء.





ثم قام الدکتورأحمد الکحلاوی، مداح الرسول، بباقه مختاره من أغانيه ومديح الرسول نالت اعجاب الحضور منها الليله مولد محمد، نور النبي، لجل النبي، وديني يا بوي للنبي، عليك سلام الله، قمر. ثم ختم بأغنية أحلف بسماها وبترابها.





حيث تفاعل معه الجمهور وقام المحافظ بإهدائه ميدالية فضيه نقش عليها شعار محافظة جنوب سيناء.