ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:36 ص
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
طباعة
احمد كريم
 
شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وبحضور النائب مجدي بيومي، عضو لجنة السياحه بمجلس النواب، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض قيادات الجهاز التنفيذي، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين،وجمع كبير من مواطني جنوب سيناء،  حفل المولد النبوي الشريف المقام تحت رعاية محتافظ جنوب سيناء، بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ حيث بدأت الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربيه، ثم أوبريت  ( محمد رسول الله  ) تأليف صلاح زكريا، ألحان المايسترو أحمد العجمى،  وإخراج جمال مهران، لفرقة المسرح بقصر ثقافة طور سيناء.

ثم قام الدکتورأحمد الکحلاوی، مداح الرسول، بباقه مختاره من أغانيه ومديح الرسول نالت اعجاب الحضور منها الليله مولد محمد، نور النبي، لجل النبي، وديني يا بوي للنبي، عليك سلام الله، قمر. ثم ختم بأغنية أحلف بسماها وبترابها.

حيث تفاعل معه الجمهور وقام المحافظ بإهدائه ميدالية فضيه نقش عليها شعار محافظة جنوب سيناء.
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي بالسوق القديم بشرم الشيخ (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 5:30:00 AM