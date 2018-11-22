عاجل.. طاهر محمد طاهر يصدم الأهلي والزمالك

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب عن موقفه من اللعب للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الناديين لديهما رغبة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة، واللعب ضمن صفوفهما حلم وشرف كبير لأي لاعب".



