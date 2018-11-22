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عاجل.. طاهر محمد طاهر يصدم الأهلي والزمالك

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
عاجل.. طاهر محمد طاهر يصدم الأهلي والزمالك
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علاء خليف
 
كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب عن موقفه من اللعب للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الناديين لديهما رغبة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة، واللعب ضمن صفوفهما حلم وشرف كبير لأي لاعب".

وأضاف: " الأهلي والزمالك قد يكون اللعب لهما خطوة لاحقة في مشواري الكروي ولكن حاليًا أحلم بخوض تجربة الاحتراف خارج مصر".
المزيد عن: كورة كرة طاهر محمد طاهر رياضة المقاولون العرب الزمالك الاهلي
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