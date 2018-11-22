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مسرحية "الحكرة" في ضيافة مسرح ميامي.. اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
مسرحية الحكرة في ضيافة مسرح ميامي.. اليوم
مسرحية "الحكرة"
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الفجر الفني
 
تعرض على مسرح ميامى بوسط البلد مساء اليوم، الخميس، مسرحية "الحكرة"، بحضور السفير المغربي، والسفير الليبي، وعدد من أفراد الجالية المغربية المهتمين بالشأن المسرحي.

والمسرحية تنتمى للمونودراما وهي من تأليف الكاتبة بديعة الراضي إخراج محمد الزيات بطولة ماجدة زبيطة لفرقة المشهد المسرحي المغربي علي مسرح ميامي.

وتتناول قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية في قالب يمزج بين الجانب الحقوقي والفني والفكري.
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