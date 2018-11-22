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الإصابة تحرم طلائع الجيش من خدمات كريم طارق لمدة أسبوعين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
الإصابة تحرم طلائع الجيش من خدمات كريم طارق لمدة أسبوعين
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علي نبوي
 

تعرض كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الحيش للإصابة بالتواء في الأنكل، خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ولم يتمكن اللاعب من استكمال مباراة فريقه أمام بتروجت والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي ٣-٣ حيث خرج في الشوط الأول متأثرا بالإصابة، وحل زميله عموري بدلا منه.

 

وعقب نهاية المباراة أجرى طارق أشعة على قدمه والتي أثبتت إصابته بالتواء في الأنكل ليتم وضع قدمه في "جبيرة".

 

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن فريقه لمدة أسبوعين، حتى التعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة من جديد مع فريقه في المباريات.

 

المزيد عن: كورة كريم طارق كرة رياضة الجيش
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