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طاهر محمد طاهر: محمد صلاح أبلغني بمشاركتي أمام تونس

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:14 ص
طاهر محمد طاهر: محمد صلاح أبلغني بمشاركتي أمام تونس
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علاء خليف
 

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أبلغه بمشاركته في مباراة تونس في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، قبل إنطلاق المباراة.


وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " أثناء دخول ملعب المباراة محمد صلاح تحدث معي وأبلغني بمشاركتي أمام تونس وذلك أراحني كثيرًا وخفف الضغوط عليا خاصة وان هذا الحديث جاء من نجم بحجم بحجم صلاح".


وأضاف: " محمد صلاح حاول تحفيزي ومساندتي بشكل كبير بعد دخولي ملعب اللقاء وذلك ساعدني كثيرًا وخفف الضغوط عني وأزال رهبة البداية لدي".


وواصل: " شعرت بسعادة بالغة بعدما صنعت هدف الفوز لمحمد صلاح ..وكان هذا أجمل احساس في حياتي".


وتابع: " عقب المباراة ردود الأفعال علي أدائي من اللاعبين والجهاز الفني جاءت ايجابية".


وأتم: " طموحي المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا لأن ذلك سوف يثقل خبراتي الكروية ويساعدني على تحقيق حلمي بالاحتراف خارج مصر".

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