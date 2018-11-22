٩ معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:03 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة الشابة آيتن عامر، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.
١-ولدت آيتن عامر في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩٨٦، بالإسكندرية.
٢-انتقلت للعيش بالقاهرة وهي في عمر الأربع سنوات.
٣-تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج.
٤-شقيقتها هي الفنانة وفاء عامر.
٥-عملت في بدايتها موديل، ثم اتجهت للتمثيل منذ عام ٢٠٠٤.
٦-جاءت انطلاقتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" في عام ٢٠٠٦، أمام الفنان نور الشريف.
٧-شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة منها: "الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا".
٨-وفي السينما، قدمت أفلام عدة منها "رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج".
٩-متزوجة منذ عام ٢٠١٦ من مدير التصوير محمد عز العرب، ولديها طفلين.
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