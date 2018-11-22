ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

٩ معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
٩ معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها
آيتن عامر
طباعة
شيماء عطية
 
تحتفل الفنانة الشابة آيتن عامر، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.

١-ولدت آيتن عامر في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩٨٦، بالإسكندرية.

٢-انتقلت للعيش بالقاهرة وهي في عمر الأربع سنوات.

٣-تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج.

٤-شقيقتها هي الفنانة وفاء عامر.

٥-عملت في بدايتها موديل، ثم اتجهت للتمثيل منذ عام ٢٠٠٤.

٦-جاءت انطلاقتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" في عام ٢٠٠٦، أمام الفنان نور الشريف.

٧-شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة منها: "الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا".

٨-وفي السينما، قدمت أفلام عدة منها "رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج".

٩-متزوجة منذ عام ٢٠١٦ من مدير التصوير محمد عز العرب، ولديها طفلين.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار آيتن عامر آيتن عامر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 3:50:01 AM