٩ معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الشابة آيتن عامر، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.





١-ولدت آيتن عامر في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩٨٦، بالإسكندرية.





٢-انتقلت للعيش بالقاهرة وهي في عمر الأربع سنوات.





٣-تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج.





٤-شقيقتها هي الفنانة وفاء عامر.





٥-عملت في بدايتها موديل، ثم اتجهت للتمثيل منذ عام ٢٠٠٤.





٦-جاءت انطلاقتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" في عام ٢٠٠٦، أمام الفنان نور الشريف.





٧-شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة منها: "الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا".





٨-وفي السينما، قدمت أفلام عدة منها "رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج".





٩-متزوجة منذ عام ٢٠١٦ من مدير التصوير محمد عز العرب، ولديها طفلين.