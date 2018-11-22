عاجل.. كريم حافظ يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي

أكد كريم حافظ نجم باشاك شهير التركي والمنتخب الوطني أن الأهلي فاوضه ولكن بشكل غير رسمي.





وقال حافظ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :" هناك الكثير من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر ووجهة نظر المدير الفني مختلفة عن وجهة نظر الجمهور".





وأضاف :"أي لاعب يتمنى الاعب للأهلي والزمالك ولكن لا توجد مفاوضات مع أي نادي منهم ولم يتواصل معهم أي منهم".





وتابع :"لا أفكر في اللعب في مصر وهدفي اللعب في أوروبا والفرصة ستأتي ولا اتعجل اللعب مع فريقي التركي وعقدي على سبيل الإعارة بغرض البيع".





وأردف قائلاً :"لست حزين لعدم متابعة أجيري لي لأني لم أخض أي مباراة مع فريقي حتى الآن".





واختتم حافظ تصريحاته قائلاً :"تواصلت مع وكيلي الفرنسي الجنسية وهي نفس جنسية كارتيرون المدير الفني للأهلي من أجل البحث عن عرض لي هذا الموسم في حالة عدم مشاركتي مع فريقي وأخبرني أن أحد مسئولي الأهلي تواصل معه بشكل غير رسمي".